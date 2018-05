Sanità al collasso in costiera sorrentina: la denuncia del Tribunale per i diritti del malato

Martedì 29 Maggio 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 10:58

SORRENTO - Sanità allo sfascio in penisola sorrentina. La denuncia del Tribunale dei diritti del malato è circostanziata, articolata e preoccupata. Mancano i primari, mancano i medici, mancano gli infermieri. Manca tutto. Le stesse strutture, l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento e il De Luca e Rossano di Vico Equense, sono ridotte in condizioni pietose, è stata dismessa da tempo anche la manutenzione ordinaria. La situazione è tale che i malati hanno paura di farsi ricoverare. E di fronte a questo sfascio totale, risulta veramente impossibile fare tutela perché anche gli interlocutori, quelli che dovrebbero dare spiegazioni e darsi da fare, balbettano cose nebulose, poco chiare, volutamente mistificatorie tirate fuori a proprio uso e consumo. Una situazione che non è più solo allarmante, ma vergognosa. E temiamo che lo diventerà sempre di più ora che i responsabili di questo sfascio, possono agitare il vessillo dell’ospedale unico finanziato. Quanto tempo ci vorrà per fare progetti esecutivi, appalti, completamento delle opere, comprare attrezzature? E quanta gente morirà a causa di un’assistenza precaria in attesa dell’ospedale unico? Su questi temi il Tribunale dei diritti del malato di Cittadinanza Attiva indice una conferenza stampa che si terrà giovedì 7 giugno alle ore 18 nella sala Consiliare del Comune di Sorrento.«Vogliamo far sapere a tutti i cittadini della penisola sorrentina, - sottolinea Giuseppe Staiano del Tribunale per i Diritti del Malato -, a quelli della costiera amalfitana, e alle migliaia e migliaia di ospiti di questo territorio, che la loro vita vale poco o niente perché il cittadino con i suoi bisogni è lo zimbello del pubblico potere, è alla mercè delle scelte politiche nazionali e regionali, dell’esiguità dei finanziamenti stanziati, delle beghe interne, degli interessi personali. E proprio perché è lampante il disinteresse pubblico che veramente sta negando il sacrosanto diritto alla salute costituzionalmente garantito , che invitiamo a questa pubblica denuncia, oltre ai giornalisti, anche i sindaci dei Comuni, i politici regionali e quanti hanno a cuore la salute dei cittadini».