Novant'anni e non dimostrarli, sfidando l'emergenza coronavirus e una trasferta serale dall'isola a Napoli. È stato per fortuna ritrovato in una strada di Secondigliano, l'arzillo vecchietto residente a Ischia Porto che l'altra notte per la sua scomparsa da casa aveva messo in allarme famigliari e forze dell'ordine. L'uomo si era infatti allontanato nel pomeriggio, apparentemente per una passeggiata nei dintorni. Col passare delle ore però, i famigliari si sono allertati per il suo mancato rientro e hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della compagnia di Ischia.I militari al comando del capitanohanno dato inizio alle ricerche ed attraverso alcune testimonianze di conoscenti del novantenne, sono stati in grado di ricostruire i movimenti dello stesso. Hanno così appurato che l'anziano si era imbarcato sull'aliscafo salpato da Ischia alle 17,15 e hanno subito diramato l'identikit sia ai colleghi di stanza a Procida che alle pattuglie operative nella zona di Secondigliano, quartiere dove abitano alcuni parenti dell'uomo. E proprio a Secondigliano il novantenne è stato rintracciato mentre si dirigeva a piedi verso la palazzina dove abita un nipote di lui. «Sono venuto a Napoli per salutare i miei parenti» ha riferito il nonnino ai militari, che dopo essersi accertati della sua identità e del suo stato di salute, lo hanno lasciato in consegna ai suoi congiunti napoletani.