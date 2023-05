Ventunesima edizione del premio letterario Letizia Isaia, promosso dall’associazione nazionale Luci sulla cultura a cui possono partecipare gli editori, per una delle sezioni di narrativa, saggistica, poesia italiana, poesia napoletana e poesia Alda Merini, e i poeti per una delle tre sezioni di poesia, con 2 poesie che non superino i 35 versi. Il tema è libero per tutti

Libri e poesie saranno selezionati da una giuria tecnica presieduta dalla stessa Letizia Isaia e composta da: Antonio Sasso, Francesca Beneduce, Fiorella De Rosa, Elio Pecora, Lorella Ridenti, Fabrizio Manuel Sirignano, Andrea Ripa. Il concorso letterario offre la possibilità di ottenere riconoscimenti e visibilità ai tanti scrittori e poeti italiani.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 ottobre 2023 presso il Circolo Canottieri al Molosiglio.

Saranno conferiti i riconoscimenti premio prestigio professionale junior a giovani di talento e senior a personalità che si siano particolarmente distinte nei campi in cui operano; in collegamento dal Canada, con il fratello Fabio, sarà assegnato il premio di giornalismo televisivo Stefano Campagna, intitolato al giornalista Rai scomparso prematuramente.

Gli editori possono inviare sette libri e generalità anche dell’autore; i poeti una o due poesie in sette copie e una copia in busta chiusa con le generalità e recapito telefonico ad: associazione nazionale Luci sulla Cultura - Premio letterario Letizia Isaia, Via Tino di Camaino, 9 – 80128 Napoli.

Per info: letiziaisaia@libero.it oppure cellulare 366/2489149.