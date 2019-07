CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 13:11

Luglio 2018-luglio 2019, di acqua ne è passata sotto i ponti. Un anno fa, di questi tempi, si era ancora scettici sui Giochi campani e napoletani. Una cabina di regia infuocata a Roma ne invocava lo slittamento, le istituzioni locali puntarono i piedi. Il resto è storia di oggi, in meno di un anno si è organizzato un evento che per numero di atleti e discipline è secondo solo alle Olimpiadi, con il pubblico che, dopo un inizio tiepido, ha sfruttato il weekend per riempire gli impianti, con strutture oggi all'avanguardia. Nessuno in Italia può vantare una piscina con due vasche da 50 metri (la Scandone), un palazzetto con tre palestre di riscaldamento (il palaVesuvio). Palestre che rimarranno nel tempo anche se il tema della gestione bisogna già cominciare a porselo per non dissipare un patrimonio inestimabile. Fantastica la cerimonia di apertura, eccezionale l'accoglienza della città che. Il pubblico, dopo un inizio tiepido, ha riempito gli impianti. Scandone e Palabarbuto su tutti ma anche Carlotta Ferlito con il PalaVesuvio. La grande pecca sono stati i trasporti per gli atleti con una task force che è scesa in campo per supplire le defaillances con taxi e macchine a noleggio. Da condannare anche i fischi durante la cerimonia di apertura alle istituzioni e alle squadre che nulla c'entravano. Di ieri la visita del sindaco Luigi De Magistris a tutti gli impianti. «Le polemiche sono alle spalle, bisogna dire grazie al lavoro fatto dai napoletani perché ci siamo fatti trovare pronti in una grande. Sono rimasto impressionato da tutti gli impianti: è bello l'impatto, ma anche l'atmosfera bella e gioiosa in linea con la nostra città. Una impresa senza precedenti».