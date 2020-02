Dimissioni di massa: undici consiglieri firmano davanti al notaio. Sciolto il consiglio comunale di Pompei. «Game over» per il sindaco Pietro Amitrano: otto consiglieri della sua maggioranza lo hanno sfiduciato. Ai suoi ex fedelissimi si sono aggiunti tre consiglieri dell'opposizione. Le 11 firme sono state depositate ieri sera alle 20 davanti al notaio di Torre Annunziata Domenico Di Liegro. Stamattina i consiglieri dimissionari Gigi Lo Sapio, Bartolo Martire, Franco Gallo, Vincenzo Mazzetti, Giuseppe La Marca, Pasquale Caravetta, Vincenzo Vitiello, Stefano De Martino (maggioranza), Alfonso Conforti, Alberto Robetti e Andreina Esposito (minoranza) protocolleranno presso l'ufficio comunale il documento che ha mandato a casa il sindaco dopo due anni e mezzo di amministrazione. La segretaria comunale trasmetterà in tempo reale gli atti che attestano le dimissioni di 11 consiglieri comunale, su 15, alla Prefettura di Napoli che attiverà la procedura per la nomina del commissario prefettizio che guiderà la città fino a luglio. Oggi, nell'ultimo giorno utile per lo scioglimento del consiglio comunale per riportare Pompei al voto già a giugno, in concomitanza con le elezioni del presidente della Regione. È stato il Pd, il partito quello che ha sostenuto la sua candidatura e che ha lo ha portato alla vittoria, ad aver decretato la fine politica di Piero Amitrano. Chi lo ha creato lo ha dunque anche distrutto.



«Abbiamo messo fine all'agonia della città» è il commento a caldo del segretario cittadino dei dem Carmine Lo Sapio. A Lo Sapio gli addetti ai lavori riconoscono il merito di aver riportato il Pd tra la gente e aver chiesto più volte al sindaco «apertura e dialogo» del governo alla città. Richieste disattese che hanno portato Amitrano verso il tramonto della sua amministrazione. In più occasioni i consiglieri del Pd avevano lanciato un ultimatum al sindaco: «La città è agonizzante per le tue incapacità di governo, per la mancanza di dialogo con i cittadini e l'assenza di confronto con la squadra che ti ha portato ad occupare lo scranno più alto di palazzo de Fusco». Amitrano ha sempre fatto orecchie da mercante rispedendo le accuse al mittente: «Se avrò sentore di una sfiducia sarò io a dimettermi». Dimissioni mai arrivate. Come non è mai arrivato un cambio di rotta amministrativo. Sono, invece, arrivate le dimissioni di massa della sua maggioranza.



Amitrano è il terzo sindaco di Pompei sfiduciato in sei anni. Dal 2014 ad oggi tre i commissariamenti, quattro gli scioglimenti in totale se si conta quello del 2001 per camorra. Alla notizia dello scioglimento del consiglio comunale i cittadini e i commercianti hanno esultato ritenendo Amitrano incapace di amministrare. È per dare risposte immediate ai cittadini che i consiglieri hanno deciso di ritornare al voto. «Non potevamo rimanere in silenzio ed assistere impassibili alla morte di Pompei» dicono i firmatari della sfiducia. Da oggi parte ufficialmente la campagna elettorale e si aprono i tavoli politici per individuare il candidato sindaco del post-Amitrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA