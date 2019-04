Nel corso di questa mattina alcuni degli sfollati del complesso monumentale Santa Maria del Popolo degli Incurabili hanno violato i sigilli occupando gli appartamenti interdetti per ragioni di sicurezza. «Un gesto scriteriato - sottolinea Ciro Verdoliva Commissario straordinario dell'Asl Napoli centro - che vanifica ogni sforzo fatto per garantire loro sicurezza e assistenza, per offrire sin da subito una soluzione abitativa provvisoria dignitosa».

Sabato 13 Aprile 2019, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA