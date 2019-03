Napoli, sfonda la porta del pronto soccorso: polizia blocca padre di un piccolo paziente

Giovedì 28 Marzo 2019, 20:03

L’ennesimo episodio di violenza tra le mura ospedaliere si è verificato oggi al Santobono, dove è stata sfondata la porta del pronto soccorso. Il padre di un piccolo paziente che si trovava all’interno dell’area medica del Triage, ha prima inveito contro i camici bianchi e poi si è scagliato contro i suppellettili e la porta di accesso al piano terra del presidio.L'aggressione verbale esplosa nel gesto brutale dell'uomo è avvenuta intorno alle ore 13 mentre la moglie ed il figlio erano all’interno del reparto per una visita. L’aggressore aveva chiesto ai sanitari di poter entrare in pronto soccorso per raggiungere i familiari e di fronte al diniego dei medici che lo avevano comunque rassicurato sulle condizioni del figlioletto, spiegando che è consentita la presenza di un solo accompagnatore, si è lanciato sulla porta di accesso al triage, rompendola.L’uomo è stato fermato dal poliziotto del drappello interno al nosocomio e identificato. L'episodio denunciato dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ come il 24esimo avvenuto dall'inizio del nuovo anno è stato stigmatizzato dall'azienda ospedaliera che ha affidato al proprio ufficio legale, la richiesta di risarcimento del danno.