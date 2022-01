Sfratti a Napoli, bomba sociale: «Fuori 13mila famiglie», in campo la prefettura

Il blocco degli sfratti è scaduto il 31 dicembre dello scorso anno. Da quel momento, le proroghe concesse un anno fa non sono più ammesse. I proprietari degli immobili possono chiedere lo sfratto. Le esecuzioni forzate sono possibili in qualunque momento e il potenziale effetto, per i sindacati degli inquilini, è quello di «una bomba sociale pronta ad esplodere». Al disagio abitativo, che ha sempre caratterizzato Napoli, si sono aggiunte le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati