La lite è in corso in un appartamento in via San Giacomo dei Capri a Napoli, quando i poliziotti intervengono e soccorrono una donna con il volto sanguinante, che racconta di essere vittima di comportamenti violenti del marito, come già avvenuto in precedenti occasioni.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118, bloccano l’aggressore: è un 41enne brasiliano con precedenti di polizia, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.