Via gli abusivi dalle case del rione Salicelle: maxi sgombero ad Afragola

Lunedì 15 Aprile 2019, 11:47

Sono in corso ad Afragola, cosi come concordato in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, le operazioni di sgombero al Rione Salicelle, lotto 19, nei confronti di tre famiglie che avrebbero occupate abusivamente gli alloggi. Numerose altre famiglie oggetto del provvedimento di sgombero della Procura di Napoli Nord già da tempo, sulla base della legge regionale, hanno inoltrato istanza di regolarizzazione con un piano di rientro dei fitti arretrati che sta generando introiti finanziari per le casse del Comune di Afragola. Le tre abitazioni sono state sgomberate nelle more della consegna agli aventi diritto.Le operazioni di sgombero sono coordinate dal punto di vista tecnico-operativo, dalla Questura di Napoli e si avvalgono della collaborazione del commissariato di èolizia di Afragola, della compagnia varabinieri locale, della polizia municipale, del Reparto mobile e del battaglione Carabinieri. Allo stato non si registrano problemi, robusto lo spiegamento di forze dell'ordine.