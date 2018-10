Sgombero delle case occupate, a Napoli protesta anti-Salvini

Corteo di protesta a Napoli contro il decreto Salvini e le sue applicazioni nello sgombero delle case occupate. Circa trecento le persone che hanno sfilato inneggiando slogan e bloccando il traffico all'ingresso del tunnel della Vittoria dove sono stati srotolati dalle impalcature esterne striscioni contro il decreto. A manifestare numerose sigle della galassia antagonista e del precariato: da SI Cobas Napoli a Movimento di Lotta - Disoccupati «7 Novembre», Bagnoli libera, Banchi Nuovi, Comitato Lotta Taverna del Ferro, Magnammece o pesone.

Il corteo è partito dalla sede della Regione Campania in via Santa Lucia per raggiungere la Prefettura in piazza del Plebiscito dove i manifestanti hanno consegnato le lettere con le loro richieste. «Il decreto Salvini - spiegano - è uno dei più duri visti in questi anni in quanto legittima, attraverso la retorica della sicurezza, l'uso della violenza nei confronti di chi ha scelto di occupare una casa perché senza alcuna forma di reddito; o nei confronti di chi non può più pagare un affitto in seguito alle condizioni di precarietà a cui i governi mano a mano ci hanno portato».