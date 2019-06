Sgominata la banda del buco a Napoli, 12 fermi: pronti ad altri assalti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 09:03

Due colpi a distanza di pochi giorni nelle scorse settimane, e altri tra febbraio e maggio scorso. Era così che la banda del buco aveva cominciato a intensificare le sue azioni fino a diventare il terrore della città. La tecnica era sempre la stessa: di notte si scavavano i percorsi sotterranei e di buon mattino si sbucava dal pavimento, armi in pugno e volti travisati, per seminare il panico e prendere il bottino. Uffici postali, tabaccherie e gioiellerie i loro obiettivi. I dodici fermi disposti dalla Procura di Napoli e eseguiti ieri dalla squadra mobile hanno messo un freno al piano della banda. Tra gli indagati anche un esponente dei Prinno, famiglia malavitosa del centro storico. Le indagini hanno consentito di stabilire ruoli e responsabilità di ciascun indagato e ricostruire cinque colpi, inclusa la recente rapina alla gioielleria Trucchi a Chiaia e quella all'ufficio postale di via Pontano.