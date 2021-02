Sgominata piazza di spaccio nel ​Parco San Tammaro, arrestati i due pusher

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Carmine Petito (33enne) e Gaetano Pecoraro (22enne), entrambi di Casandrino e già noti alle forze dell’ordine.

I due, all'interno di un appartamento del complesso residenziale “Parco San Tammaro” di via Galileo Galilei, avevano dato vita ad una fiorente “piazza di spaccio” dove i clienti, dopo aver lasciato il proprio denaro davanti alla porta di ingresso dell’abitazione, venivano riforniti della sostanza stupefacente che i complici tenevano occultata in uno sgabuzzino nel seminterrato del palazzo. I carabinieri, dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti allarmati del continuo via vai di persone, all’esito di un prolungato servizio di osservazione, sono riusciti a documentare l’attività di spaccio e a trovare la droga, nascosta in un secchio per edilizia, coperta dalla calce.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Lite di vicinato, il proprietario del pub ordina una spedizione... L'INCHIESTA Oliviero, il presidente del consiglio regionaleindagato per... L'INCHIESTA Caserta, 18 arresti nella notte:truffa e corruzione all'Asl

I carabinieri hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina pura e 40 grammi hashish, già suddivisa in dosi, vario materiale per la pesatura ed il confezionamento e 500 euro in contanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA