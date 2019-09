Sgominata piazza di spaccio a Castellammare, quattro arresti

Sabato 14 Settembre 2019, 10:51

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione, a Castellammare di Stabia e nel carcere di Secondigliano, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.L'indagine, coordinata dalla Procura dstrettuale partenopea e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia stabiese, ha avuto inizio nel settembre del 2017 all'indomani di un raid armato avvenuto nel centro storico di Castellammare di Stabia in cui erano rimasti feriti, a colpi d'arma da fuoco, due pregiudicati responsabili di aver aggredito poco prima uno spacciatore che aveva utilizzato altri canali di approvvigionamento dello stupefacente.La conseguente attività investigativa, compiuta attraverso attività tecniche, servizi di osservazione e pedinamento, ha consentito non solo di ricostruire meticolosamente la vicenda da cui è nata l'indagine e di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei cinque responsabili ma anche di accertare l'esistenza e la fruttuosa operatività di una piazza di spaccio nel centro antico di Castellammare di Stabia. Al termine delle operazioni il provvedimento è stato notificato all'indagato detenuto presso il carcere di Secondigliano mentre gli altri tre arrestati sono stati portati nel carcere di Poggioreale.