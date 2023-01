Non sono bastati arresti o la semplice prospettiva di un processo che rischia di culminare in condanne per diversi anni di galera. Non è bastato il blitz dello scorso novembre, già perché la proliferazione di idee di stampo suprematista, nazista e negazionista è andata comunque avanti. E si è alimentata di un vortice di rabbia e odio su cui è tornata ad intervenire nuovamente la magistratura. È di questi giorni infatti il sequestro di decine di account e profili telematici, utilizzati a veicolare idee eversive, a scambiare messaggi e a creare affiliazioni ritenute pericolose. È in questo senso che sono scattati gli interventi della magistratura contro i siti frequentati dai cosiddetti registi dell’ordine di Hagal.



E spunta subito una sorpresa, a leggere le pagine del sequestro firmato dal gip di Napoli: sono 658 gli iscritti a uno dei canali riconducibili ai vertici dell’ordine di Hagal: 658 iscritti, dunque, che hanno contribuito a veicolare contenuti eversivi, su cui è logico pensare che ci siano verifiche a stretto giro da parte degli inquirenti napoletani.

APPROFONDIMENTI Neonazismo connection, il capo dell'associazione con radici a Maddaloni Neonazisti, 4 arresti in Campania: «Pronti alla strage, colpire i carabinieri» Cellula neonazista, perquisita la libreria di Franco Freda ad Avellino

Inchiesta condotta dai pm Ardituro (oggi alla Procura nazionale antimafia) e Onorati, c’è un risvolto investigativo che fa segnare una nuova tappa sul fronte del contrasto alla presunta cellula eversiva. Scoperte le chat dell’odio, conviene ripercorrere il ragionamento del gip (quasi del tutto confermato in sede di riesame). Sono una quindicina i siti sequestrati, riconducibili ai presunti registi dell’Ordine di Hagal: cinque sono riconducili a Maurizio Ammendola; quattro riconducibili a Maurizio Rinaldi; due a Gianpiero Testa e uno a Fabio Colorassi. Bloccati, chiusi, con tanto di esito investigativo. È una ragnatela. Si parte dal canale Protocollo4, per risalire a una serie di siti che hanno fatto da piattaforma dell’odio di tantissimi soggetti che ora rischiano grosso.

Non sono più anonimi, i loro deliri ora sono al vaglio della magistratura. Scrive il gip: «Nel caso dei suddetti canali youtube e i suddetti profili attivati sulle note piattaforme, è evidente che sono stati creati appositamente allo scopo di effettuare attività di proselitismo e propaganda di natura neonazista, suprematista e antisemita». E ancora: «Si ravvede il pericolo per la permanenza in rete di tali contenuti, perché l’accessibilità agli stessi da parte dei follower può favorire la reiterazione dei reati e l’aggravamento degli stessi, attraverso la condivisione dei contenuti e la disseminazione in rete dei materiali scambiati tra gli utentui della rete». In sintesi, gli «adepti», anche quelli che erano sfuggiti alle identificazioni della prima ora, «potrebbero decidere di proseguire attività degli indagati». Ma in cosa consistevano le conversazioni trovate dagli inquirenti? Verifiche in corso da parte della Digos del primo dirigente Antonio Bocelli, c’è un profluvio di tesi negazionisti in materia di Olocausto, ma anche sui più recenti fronti del Covid 19, sempre all’insegna del tentativo di dare una spallata ad un presunto «ordine mondiale governato da poteri economici di stampo sionista».



Spazzatura ideologica che - una volta in rete - rischia di alimentare affiliazioni e propaganda. Vale solo la pena ricordare, che i soggetti arrestati lo scorso novembre avevano la possibilità di occuparsi di armi. E che ipotizzavano assalti ai carabinieri (in particolare contro la caserma di Marigliano) oltre a un attentato contro uno dei più importanti centri commerciali in Campania. Ma ecco alcuni passaggi delle chat intercettate: «È una guerra miei fratelli e mie sorelle, ed è giunta l’ora di far vedere loro che la tempra del popolo napoletano e italiano è fatta di migliaia di fili d’acciaio che intrecciati, intrepidi, poi... diventano indistruttibili! E non ci arrenderemo fino alla fine, che se ci piegheremmo, sarà soltanto in un movimento compatto e unanime atto a prendere la rincorsa per colpire il sistema con una sferzata ancora più potente. Libertà o morte!».