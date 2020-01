Shoah, a Napoli giovani e comunità ebraica in piazza per ricordare le vittime napoletane

LEGGI ANCHE

La comunità ebraica di Napoli e la Federazione Italia-Israele sono scese in strada questa mattina per ricordare le vittime delle famiglie napoletane che il 30 gennaio di 76 anni fa furono deportate ad Auschwitz.Studenti, artisti, rappresentanti della società civile, associazioni, e sindacati si sono raccolti a Piazza Bovio, lo stesso luogo in cui lo scorso 7 gennaio sono state installate le pietre d’inciampo in memoria delle vittime partenopee dell’Olocausto. Una manifestazione che la comunità ebraica aveva deliberatamente disertato, in polemica con l'assessore alla Cultura,, per le sue posizione politiche espresse in passato sullo stato d'Israele. E quella delle pietre d’inciampo non è stata l’unica celebrazione alla quale non hanno dato il loro sostegno: la comunità non ha presenziato neanche alle commemorazione della della Giornata della Memoria il 27 gennaio in via Luciana Pacifici. Occasione in cui il sindaco di Napoli,, interpellato sulla questione, aveva risposto «chi è assente ha torto».«E' naturale che sarebbe stato più bello ricordare tutti insieme. Abbiamo già chiarito i motivi della nostra scelta attraverso una lettera aperta», ha sottolineato il presidente della comunità,r. E sull'eventualità di un passo indietro da parte della De Majo, Schapirer ha precisato di non poter «esprimermi per altre persone. Noi siamo qui e finora non c'è stato. Aspettiamo di vedere se c'è e poi ne parleremo. Il diritto all'esistenza dello Stato d'Israele non si può mettere in discussione, così come il suo diritto a difendersi». Concetto ribadito anche dall’ambasciatore di Israele in Italia,, che in un messaggio consegnato alla comunità, e letto stamattina dal presidente della nazionale della Federazione Italia-Israele Giuseppe Crimaldi, ha evidenziato come «l'opposizione all'esistenza di uno stato ebraico indipendente è anche antisemitismo. Ancora oggi l’antisemitismo torna a serpeggiare nel cuore dell’Europa, e nel resto del mondo, spesso mal camuffato sotto le nuove spoglie dell’antisionismo».In memoria delle vittime che al momento della promulgazione delle leggi razziali furono costretti ad abbandonare le loro case, per poi trovare la morte ad Auschwitz, in piazza c’era anche, nipote di Sergio Molco, il cui nome è su una delle Stolpersteine recentemente posate. Pastogi ha invitato all’unione, dribblando l’eco della polemica, «perche' se continuiamo a dividerci avremo poco futuro. Io sono onorato di partecipare a questa iniziativa, ringrazio il Comune, la comunita' ebraica e tutti i giovani che sono qui”». «Non bisogna sottovalutare il problema – ha rincarato - spesso si pensa che questi episodi siano frutto di qualche stupido o sconsiderato, invece dietro c'e' un disegno politico ben piu' forte». A gettare fuoco sulla querelle con l’amministrazione comunale anche Nino Daniele, ex assessore alla Cultura della giunta de Magistris, sostituito proprio dalla De Majo. «Penso che sia un giorno in cui fare discorsi che abbiano come sfondo una polemica francamente di poco rilievo non valga assolutamente la pena – ha chiarito - Ogni volta che vedo persone che si raccolgono in nome di questo interrogativo radicale che ci sconvolge ogni giorno credo sia un giorno buono per Napoli». La manifestazione si è spostata poi nella via intitolata a Luciana Pacifici, la bambina napoletana che ha perso la vita nel campo di concentramento di Auschwitz, alla quale è stata intitotlata una strada della città.