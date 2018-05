Giovedì 24 Maggio 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 18:29

Shock al centro direzionale. Una persona di cui non si conosce ancora l’identità è precipitata dal quindicesimo piano di uno stabile dell’isola G1 del centro direzionale. La terribile morte si è verificata intorno alle 17.40 di questo pomeriggio. Non si sa se si tratti di un incidente o meno ma, almeno secondo una prima ricostruzione e le testimonianze dei presenti, probabile si tratti di un suicidio. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine che hanno posto un lenzuolo sul corpo che ha lasciato al suolo una grossa macchia di sangue. Si sta tentando di capire se abbia lasciato un biglietto o meno ma per adesso è ancora tutto incerto. L’arrivo dei mezzi di soccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso avvenuto sul colpo.