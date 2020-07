Movida selvaggia sul lungomare di Pozzuoli, vigile colpito con un pugno

Movida selvaggia sul Lungomare Pertini di Pozzuoli dove dopo la mezzanotte un agente della Polizia Municipale è stato colpito al volto con un pugno da un uomo che era stato fermato alcuni istanti dopo che aveva parcheggiato l'autovettura su un posto per disabili al Corso Umberto. Momenti di altissima tensione si sono vissuti subito dopo l’accaduto con l’aggressore che è scappato ed è stato, poi, rintracciato e bloccato dai colleghi del vigile urbano e condotto presso la caserma di via Luciano dove sono stati successivamente disposti dal magistrato gli arresti domiciliari. L’agente, invece, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso da parte dei medici del nosocomio puteolano che gli hanno diagnosticato tre giorni dì prognosi per un trauma facciale. Ultimo aggiornamento: 09:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA