Shopper fuorilegge, blitz della polizia municipale a Napoli, cinquemila euro di multa

Oltre un migliaio di sacchetti di plastica non compostabili e non biodegradabili sequestrati e distrutti, 5mila euro di multa per i titolari delle attività che li distribuivano nonostante i divieti. È il bilancio dell'azione congiunta degli agenti del Nad della polizia locale di Roma Capitale e del reparto tutela ambientale della polizia municipale di Napoli impegnati nei controlli in alcuni esercizi commerciali che distribuivano shopper fuori legge. Fondamentale il supporto tecnico fornito da Assobioplastiche e dal consorzio Biorepack.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Camorra, sequestrato appartamento con garage ad Acerra LA VIOLENZA Trans aggredita a Torre del Greco, identificati e denunciati i due... IL CASO Lancio di spazzatura su TikTok, due 19enni identificati e multati due...

Ulteriori indagini sono tuttora in corso. Già l'anno scorso, a seguito di accurate indagini svolte dal Nad, erano state sequestrate ed eliminate dal mercato 4 tonnellate di shopper irregolari, con l'individuazione del responsabile, un magazzino all'ingrosso, che riforniva una rete di esercizi commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA