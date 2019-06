Shopping senza pagare in farmacia: fermato con 320 euro di cosmetici

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:14

I carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato Luigi Leonardi, 45enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine e fermato dopo avere rubato alcuni prodotti dagli scaffali di una farmacia di via Roma.Perquisito su allarme degli operatori, il 45enne è stato trovato in possesso di cosmetici e prodotti per l’infanzia per un valore complessivo di 320 euro.Grazie alle testimonianze dei dipendenti e alla visione delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono stati in grado di attribuire a Leonardi altri due furti compiuti nella stessa farmacia.Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.