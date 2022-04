Show magia, a Napoli l'incontro tra i prestigiatori del Mediterraneo

Nei giorni 8, 9 e 10 aprile si svolgerà a Napoli, la tredicesima edizione del congresso dei prestigiatori del Mediterraneo (WEMM 2022 - Weekend Magico Mediterraneo), organizzata dal Ring 108, l’associazione dei prestigiatori campani.

Il congresso si svolgerà nel complesso dei Salesiani al Vomero, struttura dotata di teatro, sala congresso, sale espositive. Venerdi sera alle 20,30 presso il teatro Salvo D’acquisto dell’Istituto salesiano del Sacro Cuore in via Morghen 141 è previsto lo spettacolo “Magie e Illusioni” con la partecipazione di artisti italiani ed europei, tra i quali Brando e Silvana dalla Spagna, Franky Mattew, membro della squadra europea della Nazionale di Magia italiana, Gabriele D’angiò Max Barile, Veronica, Candida Gremolizzi e con la streordinaria partecipazione di Oreste Russo and friends, presentati dal simpatico Saykon.

Protagonisti della manifestazione saranno gli spagnoli Brando e Silvana, coppia prestigiosa del panorama magico internazionale, artisti di primo piano di Barcellona che mostreranno ai prestigiatori provenienti da tutt’Italia le sue straordinarie capacità in una conferenza per i prestigiatori iscritti al Congresso ed in successivo workshop ristretto a pochi partecipanti.

Di grande richiamo anche il concorso La Lanterna Magica che il Ring mette in palio per il concorrente che eseguirà, secondo le regole dettate dall’Associazione Mondiale, i giochi più innovativi nelle diverse branche di cui la prestidigitazione di compone.

Lo spettacolo del sabato mattina sarà aperto alla partecipazione degli ospiti delle case famiglia del territorio.

«E’ un progetto ambizioso che abbiamo a lungo coltivato e che oggi è reso possibile dalla presenza a Napoli di una delle associazioni più attive in Italia, che ha già dato lustro alla magia italiana con diversi prestigiatori» dice Mario Guarracino, presidente dell’associazione. «Siamo certi di fare di Napoli il polo più importante della magia nell’area mediterranea, non solo italiana» continua Guarracino. «Abbiamo già prenotazioni per il 2023 da parte di gruppi svedesi e spagnoli e abbiamo in serbo diverse sorprese per attirarli nella nostra bella città».

Il Ring 108 fa parte dell’International Brotherhood of Magicians, che conta oltre 20.000 prestigiatori iscritti in circa 300 Ring (anelli) di una virtuale catena mondiale. Il Ring 108 è stato fondato nel 1950 dal Commendator Vincenzo Giglio ed è la più antica associazione tuttora esistente in Italia. Maggiori informazioni ed il programma completo della manifestazione possono essere reperite presso il sito del Ring all’indirizzo web http://wemm2022.ring108.org, oppure telefonando allo 081 5522816.