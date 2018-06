Martedì 12 Giugno 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 13:01

I carabinieri della stazione di Volla hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto emesso dalla Dda di Napoli il 66enne Antonio Scala e il figlio Vincenzo, 38enne. I militari dell’Arma hanno accertato che, in concorso, i due avevano minacciato di morte il responsabile 42enne di una società di Volla che tramite un commercialista aveva acquistato a un’asta fallimentare al Tribunale di Avellino un terreno edificabile di 2070 metri quadri a in Liveri, nel Nolano, aggiungendo che non avrebbe dovuto permettersi di partecipare alla gara a di aggiudicarsi il terreno senza andare prima a domandare a «loro» che volevano che l’asta andasse deserta per acquistare a prezzo ribassato per mancanza di offerte.Successivamente, per intimidire ancora il malcapitato e costringere sia lui che il professionista che lo aveva seguito a recedere dall’acquisto, un agnello morto era stato recapitato presso l’abitazione del commercialista. I fermati sono stati associati al carcere di Poggioreale. Il gip ha convalidato il fermo e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.