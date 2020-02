«Finalmente dopo tre anni siamo giunti all’approvazione all’unanimità in consiglio regionale del nuovo testo unico per il commercio. Un testo innovativo e che racchiude la politica che come maggioranza De Luca stiamo portando avanti in tutta questa legislatura, ovvero un Campania che prova a semplificare e sburocratizzare i processi decisionali nell’interesse dei cittadini, e in questo caso della categoria dei commercianti» è quanto afferma in una nota Bruna Fiola, consigliere regionale del Partito Democratico. «Semplificazione, innovazione, rispetto per l‘ambiente, contrasto all’abusivismo, cultura della legalità, valorizzazione dei centri storici, tutela delle attività di vicinato e decentramento sono i principi basilari che hanno delineato questo nuovo testo» continua l’esponente del Partito Democratico.



«Tanti gli elementi di novità per il commercio sia in sede fissa che nelle aree pubbliche. Una delle novità più importanti ci porta al superamento della Bolkestein prevedendo che la concessione dei posteggi, rilasciata dal Comune, abbia una durata pari a 12 anni e sia rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica di alcuni requisiti. Altra novità è l’introduzione per gli operatori commerciali su aree pubbliche della “Carta di esercizio” e “Attestazione annuale”, la prima autocertificata dallo stesso operatore commerciale, mentre la seconda rilasciata dal Comune, in sostituzione del Durc. Un lavoro straordinario è stato fatto anche per quanto concerne la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, colmando un vuoto legislativo che si era creato nella nostra regione e che costringeva ad adottare ancora le vecchie disposizioni della legge 287/91» continua Fiola.



«L’iter di approvazione di questa legge rappresenta un modello da seguire per il legislatore, poiché individua un modo di operare con il quale si interviene in maniera radicale su materie delicate che interessano la vita quotidiana di tantissimi cittadini. Questo modello, basato su un’interazione continua e costante con i destinatari a cui si rivolge la legge è infatti garanzia di un risultato recepito positivamente dagli interessati. Ecco perché credo di poter affermare che oggi con l’approvazione di questo testo la regione Campania faccia un notevole passo avanti nella giusta direzione» conclude Fiola. © RIPRODUZIONE RISERVATA