Napoli, si autotassano per noleggiare un decespugliatore, «Puliamo i viali principali, sembra una giungla»

NAPOLI – Viali impraticabili per arbusti ed erbacce alti anche 2 metri. I residenti di viale Traiano decidono di pagare di tasca loro un decespugliatore e di ripulire almeno i viali principali.«I nostri cittadini sono ormai presi dalla disperazione – dichiara la Consigliera Giovanna Lo Giudice – ed oltre a pagare in bolletta gli oneri, hanno deciso di autotassarsi tutti, anche con piccoli contributi per chi non può permetterselo, affinché si potesse affittare un decespugliatore per pulire almeno i viali principali, considerato che gli oleandri ormai raggiungevano altezze inaspettate». Già da ieri i cittadini volenterosi si sono messi al lavoro chiedendo però il «contributo» del Comune di Napoli.«Chiediamo - continua Lo Giudice - almeno che l’Asia raccolga, non solo quello che i residenti hanno tagliato, ma anche tutto quello che hanno trovato. Giorni fa è stata anche aggredita una dirigente del settore verde. Il problema è imputabile alla società Napoli servizi che ormai è al collasso». Per l’esponente del parlamentino «c’è una presa di coscienza dei cittadini i quali possono sopravvivere solo autogestendo alcune attività pubbliche».