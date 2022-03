Si finge il nipote e sottrae denaro e gioielli a donne anziane: preso

Finisce agli arresti domiciliari un 34enne gravemente indiziato di aver commesso cinque truffe ai danni di anziani. Le indagini, condotte dai carabinieri di Pozzuoli, sono state avviate nel settembre del 2021 dopo la presentazione di una querela da parte di una donna di 82 anni che era stata contattata telefonicamente.

Il giovane, anche in altre quattro distinte occasioni, aveva riferito di essere il nipote. Paventando situazioni di difficoltà in cui versavano parenti o conoscenti, si sarebbe poi presentato a casa delle vittime per farsi consegnare denaro e monili in oro: in totale, circa 20.000 euro in contanti e gioielli sottratti illecitamente.