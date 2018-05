Si inceppa la retromarcia e travolge con l’auto due operai: «Abbiamo estratto l’uomo da sotto il veicolo»

Venerdì 11 Maggio 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 10:04

NAPOLI - Alcuni secondi di panico, urla e richieste di aiuto. Un’auto in via eletto Starace, strada che collega il Corso Umberto con la stazione d’arte Piazza Nicola Amore di prossima apertura, travolge per almeno una decina di metri due operai della Napolipark.Il conducente dell’auto è stravolto e racconta: «un inceppo della retromarcia ha provocato l’incidente, non so cosa sia successo, sono sconvolto, ditemi come sta». Uno dei due operai travolti dall’auto resta per qualche minuto sotto l’auto. Numerosi i passanti che hanno sollevato di peso l’auto per liberare il malcapitato. Immediato l’intervento della Polizia e di due ambulanze che hanno trasportato i lavoratori all’Ospedale Loreto Mare. Probabili fratture per entrambi. Le testimonianze sono raccapriccianti: «Abbiamo pensato che fosse morto – dice una signora – ci siamo coperti gli occhi per paura di vedere la scena».Alcuni residenti, affacciati ai balconi hanno chiesto aiuto urlando tano: «Abbiamo pensato fosse caduto un pezzo di intonaco dal palazzo, - dice un altro residente - il boato è stato grande, ma quando abbiamo visto lo scooter distrutto abbiamo capito che era un incidente, è stato terribile».