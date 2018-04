Si moltiplicano e rischiano di morire di fame: S.O.S. per i gatti del cimitero di Torre del Greco

Venerdì 13 Aprile 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2018 15:17

TORRE DEL GRECO. Vegliano sulle tombe del camposanto, sono centinaia e oltre a rischiare di morire di fame, tendono a moltiplicarsi perché non sono sterilizzati, le liste d’attesa sono lunghe e le volontarie lottano ogni giorno per tenerli in vita. Sono i gatti del cimitero di Torre del Greco, un’emergenza che va avanti ormai da anni perché le colonie feline tendono ad aumentare con la continua riproduzione, visto che i pelosetti sono lasciati al proprio destino. Nessuno si occupa di portargli cibo o di trovargli una diversa sistemazione, solo alcune volontarie della zona si prendono cura di loro, ma la fatica è troppa e chiedono aiuto.«Ancora tante gatte da sterilizzare – tuona disperata la volontaria Anna Matrone – e si perdono settimane per le liste di attesa Asl. Sono tante le bocche da sfamare e noi volontarie, che ci autotassiamo, non ce la facciamo più. Serve chi ci aiuti, chi ci dia manforte e chi possa contribuire all’acquisto di croccantini per questi animali». Per info Anna Matrone 334 52 58 553