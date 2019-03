Si nascondeva in albergo per sfuggire a ordine di carcerazione: stanato a Varcaturo

Venerdì 22 Marzo 2019, 14:09

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato Giuseppe d’Urso, un 58enne di Montignoso (ms) destinatario di un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla corte di appello di Milano.Dovrà espiare un cumulo pene di 6 anni e 10 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, ricettazione ed esercizio abusivo di attività commerciale, reati commessi dal 1995 al 2018.Da alcuni giorni aveva fatto perdere le sue tracce per evitare il carcere ma è stato rintracciato dai carabinieri in un hotel di via Ripuaria.Tratto in arresto, dopo le formalità è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.