Si oppone ai poliziotti, 37enne arrestato al Centro direzionale

Lo hanno individuato al Centro Direzionale, in quella zona di Napoli da rilanciare ma che, soprattutto la sera e nel fine settimana, con la chiusura di tribunale e uffici, resta terra di nessuno. Un'area desolata dai colori bellissimi al tramonto, rosa e azzurro riflessi sugli specchi dei grattacieli, eppure senza futuro all'orizzonte. In viale della Costituzione, è qui che i poliziotti hanno risconosciuto un uomo, descritto nella denuncia formalizzata mercoledì scorso in commissariato.

Finito nel mirino degli agenti per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo, minacciando un automobilista che si era rifiutato di consegnargli denaro. Durante le fasi di identificazione, il 37enne si è mostrato ancora una volta insofferente, spintonando gli operatori che lo hanno bloccato, non senza difficoltà. S.E., marocchino con precedenti di polizia e irregolare in Italia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per tentata estorsione, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché nei suoi confronti pendeva l’ordine di lasciare il territorio dell’Unione europea emesso dal questore di Roma il 23 marzo dello scorso anno e perché inottemperante al divieto di dimora nel Comune di Napoli cui è sottoposto.