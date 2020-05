Cantante neomelodico ferito a coltellate: «Volevano rapinarmi»

È stato ferito con due coltellate per essersi opposto alla rapina. Vittima del tentato raid il cantante neomelodico Gianni Nani. Il tutto è successo ieri sera poco dopo le 21 in via Gentile a Mugnano. L'uomo dopo aver gettato la spazzatura stava parcheggiando la sua auto nel suo parco quando è stato aggredito da due giovani in sella ad uno scooter. La vittima si è opposta ed è stata ferita al braccio e al petto con due fendenti per fortuna lievi. Soccorso da alcuni familiari, è stato medicato all'ospedale San Giuliano di Giugliano e dimesso con una prognosi di cinque giorni. «Erano due ragazzi con l'accento napoletano - racconta la vittima - volevano i soldi ed io mi sono opposto ed non hanno esitato a ferirmi». L'uomo ha riportato anche una lussazione alla spalla ed ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Mugnano. Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA