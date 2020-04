Rapinatori romeni in fuga su un'Audi si schiantano contro un tabellone nel Napoletano

Sono stati inseguiti dai carabinieri lungo le strade deserte di Pomigliano in questa ennesima domenica di quarantena. A un certo punto però l'auto su cui fuggivano due rumeni sospettati di furto e rapina, una potente Audi argentata, ha sbandato e si è schiantata contro un tabellone pubblicitario sul margine della strada. L'incidente è avvenuto sullo svincolo che da via Gandhi porta a via Trieste. I due rumeni sono stati trasportati con un'ambulanza al pronto soccorso. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sono in stato di fermo e piantonati.



