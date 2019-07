Lunedì 1 Luglio 2019, 10:26

TORRE DEL GRECO. Colto da un malore in mare muore 76enne in Litoranea. Altra vittima sul litorale di Torre del Greco, dopo la morte per annegamento a seguito di un malore di un 82enne solo dieci giorni fa. Questa mattina un uomo di 76 anni, Franco Nunziata, è morto mentre faceva il bagno a cinque metri dalla riva in una spiaggia libera della Litoranea.Probabilmente colto da un malore è caduto in acqua annaspando e la moglie dalla spiaggia ha gridato aiuto, così sono accorsi alcuni presenti per portarlo a riva. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, ma ormai l’uomo giaceva sulla sabbia senza vita. I bagnanti sono stati allontanati è la moglie dell’uomo è sotto shock.