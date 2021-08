Si sente male nella baia di Ieranto, salvata da 118 e Soccorso Alpino

Nella tarda mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato per un intervento all’interno del comprensorio del Comune di Massa Lubrense. Percorrendo il sentiero che da via Ieranto porta alla spiaggia dell'omonima baia, una persona ha avuto un malore ed ha allertato i soccorsi. Il 118 che ha ricevuto l’allarme ha chiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che ha inviato sul posto due squadre di tecnici e sanitari. La donna è stata raggiunta e stabilizzata dall’equipe sanitaria del Cnsas insieme all’equipaggio del 118, dopodiché è stata sistemata sulla barella e trasportata in spalla lungo il toruoso sentiero fino all’ambulanza che attendeva in via Ieranto.

