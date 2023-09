Le ultime candeline le ha spente il 7 agosto scorso. Quelle dei 64 anni. Erano su una crostata di visciole arrivate da Rivisondoli. Il pasticciere, quello di fiducia, specialista in questo tipo di dolce. Un episodio che racchiude la vita di Fabrizio Amato, dottore commercialista, collaboratore al Cis di Nola, gentiluomo di un tempo che fu e che, grazie a figure come la sua c'è ancora adesso. Socio fondatore del Circolo Savoia e soprattutto amante della vita, scomparso ieri.

«Negli ultimi due anni ha combattuto. Combattuto e vissuto» racconta chi lo conosce bene. Vissuto perché la vita non si getta via, e anche quando arriva una notizia che può essere una sentenza, va considerata come un dono fino alla fine. Posillipino di nascita, napoletano nell'anima, Fabrizio Amato lascia la consorte Patrizia ed i figli Benedetta e Gianluca con l'insegnamento di chi va incontro al mondo con fiducia, alla scoperta di qualcosa che non conosce ma con la sete di conoscenze. Uomo dalla corporatura massiccia nella vita di tutti i giorni, libellula quando inforcava gli sci o prendeva in mano una racchetta da tennis. «Sui campi sportivi si trasformava», racconta chi lo conosceva bene.

Appassionato di motocross. E proprio in una delle sue discese dalle piste dell'Aremogna l'incontro con "Botton d'oro" e la sua crostata di visciole. Il desiderio della torta per i suoi 64 anni portata dall'Abruzzo a Napoli per l'occasione. Considerato la Cassazione per ogni tipo di piatto o alimento gastronomico. «Il pane migliore è di tizio, la mozzarella migliore è di caio, il vino che non si batte di Sempronio».

Intenditore di eleganza e di saper fare. Di quelle personalità che hanno l'eleganza dentro, innata. «Chiunque nelle sue condizioni si sarebbe lasciato andare. A noi ha insegnato la vita quando probabilmente poteva avere per lui poco senso». Nello studio di via Generale Orsini sono passati tanti professionisti napoletani per farsi seguire da Amato, molti dell'Interporto di Nola. Consigli, progetti, affiancamenti professionali.

L'ultima iniziativa le dimissioni, respinte, da socio del Circolo del Savoia qualche mese prima della scomparsa, per non lasciare nulla di burocraticamente sospeso. Un rapporto, quello con il circolo, viscerale. È grazie anche alla sua presenza ventennale nel direttivo che il Circolo Savoia è diventato il salotto che rappresenta la storia di Napoli. I funerali saranno officiati oggi alle ore 12 nella chiesa di San Gioacchino in via Orazio.