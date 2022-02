Torre del Greco, un premio ai due ragazzi che cercarono di salvare il bimbo di due anni e mezzo lanciato in mare dalla madre

Furono pronti a lanciarsi in mare nella zona de «La Scala» per prestare soccorso ad Adalgisa Gamba e al bambino di due anni e mezzo che era tra le braccia della donna. Un gesto tanto coraggioso quanto purtroppo vano, perché quando Pasquale Apparenza e Daniele Bossa lo portarono a riva, per il piccolo (per il cui omicidio è accusata proprio la madre) non c’era più nulla da fare.

Un gesto che però è rimasto vivo nelle istituzioni, tanto che oggi a palazzo Baronale il sindaco Giovanni Palomba ha voluto consegnare ai due ragazzi altrettanti pubblici encomi. Stando a quanto comunicato dall’ente, alla cerimonia erano presenti anche alcuni parenti del bambino deceduto la sera del 2 gennaio scorso. «È bello leggere - ha detto il primo cittadino - forte e vivo nei ragazzi e nei tanti giovani della nostra comunità cittadina il senso pieno e profondo di educazione ai valori della solidarietà umana e dell’altruismo sociale. Una lezione di civiltà che ci fa sperare nei nostri ragazzi e ci incoraggia a mettere in campo le migliori energie per la formazione dei nostri giovani. Pasquale e Daniele hanno reso un servizio all’intera comunità cittadina».