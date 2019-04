Si ubriaca e picchia la compagna ma viene arrestato dai carabinieri. Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione Centro e della Compagnia di Torre del Greco che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 39enne del luogo. Intervenuti nell'abitazione dove l'uomo abita con la compagna, lo hanno bloccato mentre, ubriaco, la stava picchiando. La vittima è stata soccorsa e affidata a cure nell'ospedale cittadino. I medici hanno curato alla donna le lesioni che il marito le aveva procurato, giudicate guaribili in 5 giorni. L'arrestato ora è a Poggioreale.

Lunedì 8 Aprile 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 12:33

