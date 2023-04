Simone, 22 anni, costretto a letto, sedato: «Siamo disperati. Aiutate nostro figlio»

La disperazione della famiglia Scandiffio si percepisce negli occhi e nei volti di Michele e Antonella, genitori di Simone Scandiffio ventiduenne costretto a letto, sedato. Simone soffre di una grave forma di ADHD, di disturbo intellettivo e comportamentale che è divenuta oramai ingestibile con conseguenze anche gravi.

« Tutti i bambini con problemi mentali fino a diciotto anni sono seguiti dalle NPI poi dopo solo quelli con problemi psichiatrici (Bipolari e Schizofrenici) vengono presi in carico dall'Igiene Mentale - specifica Antonella- gli altri: ADHD, Autistici, Ritardo Mentale, Disturbi Comportamentali, vengono presi in carico dalle Neuroriabilitazione del territorio che ha solo il compito di accettare l'ingresso nelle RSA a regime Convitto e Semiconvitto, strutture però individuate dai genitori dei pazienti».

Dunque, Simone non rientra nel range dei malati psichiatrici e pertanto costretto a restare in casa sotto effeto di sedativi e farmaci.

«Bisogna muoversi al più presto- incalza Michele Scandiffio, il padre - serve presentare a chi di dovere una mozione parlamentare perché non ci si può girare dall'altra parte, c'è a rischio la vita di tanti ragazzi e la stabilità di tutte le loro famiglie, che vanno e vengono da un ufficio all'altro senza risolvere nulla. Se invece la legge prevede altro bisogna che ognuno si prenda le proprie responsabilita' e non scarichi i nostri figli come pacchi postali»