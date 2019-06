«Siamo poliziotti», coreano fermato e rapinato agli Scavi di Pompei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 30 Giugno 2019, 09:00

Finti poliziotti derubano un turista coreano di seimila euro a due passi dalla Villa dei Misteri. Ed è un mistero che si aggiunge a questo luogo affascinante dell'antica Pompei, perché non è affatto chiaro il modo in cui i ladri siano venuti a conoscenza del fatto che proprio quel turista, fra tanti, fosse in possesso di una somma tanto ingente.