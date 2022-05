Sicurezza sul lavoro, al Circolo Rari Nantes convegno sulla prevenzione delle morti bianche

La sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione contro il fenomeno delle «morti bianche». Se ne discuterà a Napoli venerdì 13 maggio alle ore 10 presso la Sala delle Coppe del Circolo Rari Nantes (scogliera Santa Lucia 1) nel corso di un convegno dal titolo «La sicurezza nei luoghi di lavoro e l’importanza della formazione».

Dopo i saluti iniziali di Alberto Vuosi, consigliere del Circolo Rari Nantes, ad introdurre i lavori - moderati da Luca Canale - sarà Marco Mansueto, segretario dell'Unione Provinciale Cisal di Napoli. Previsti gli interventi di Vincenzo Caratelli Segretario Generale Cisal Terziario e Giuseppe Cascone medico del lavoro. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Cantisano Direttore dell’Ispettorato lavoro del Sud Italia.

«Si tratta di un appuntamento importante in cui sarà di fondamentale importanza fare il punto sullo status quo dei lavoratori della nostra regione - anticipa Mansueto - pianificando, al contempo, le strategie organizzative da attuare in un prossimo futuro nelle nostre regioni per prevenire incidenti suoi luoghi di lavoro»