Supplica blindata per il Nunzio: «Aprite le porte di casa ai rifugiati»

Mercoledì 9 Maggio 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 08:36

Pompei. È stata una Supplica speciale quella che ieri ha raccolto in preghiera 50mila pellegrini, giunti anche dalla Florida, perché si è svolta all'interno del Santuario. Il bollettino del servizio meteo dell'Aeronautica Militare, preparato appositamente per Pompei, annunciava pioggia. E qualche goccia, effettivamente, è venuta giù. Non accadeva da decenni. Nell'«ora del mondo» il sole è sempre stato caldo e splendente sulla folla di fedeli inginocchiati sul sagrato a pregare la Madonna del Rosario. In molti hanno seguito la funzione religiosa dalla piazza, attraverso i maxi-schermo, perché in basilica non c'era posto per tutti.È stata anche una Supplica blindata, con la piazza piena di militari e con i cani anti-esplosivo e anti-terrorismo - di polizia e carabinieri - che hanno bonificato l'altare maggiore e l'intero basilica in più riprese. Il clima era di massima allerta, vista la presenza del Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, persona molto vicina a Papa Francesco. Tanto che del Pontefice è stato messaggero: «Aprite il cuore e le porte di casa ai rifugiati - ha detto l'arcivescovo svizzero Emil Paul Tscherrig - prendendo esempio dalla carità di Pompei, così da dare un futuro migliore al mondo».