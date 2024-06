Per godere in sicurezza e il mare e non disturbare l’ecosistema le barche devo rispettare i limiti di velocità e le distanze dalla costa. Oggi queste regole sono violate continuamente da centinaia di imbarcazioni e, spesso, solo per fortunate coincidenze le gite non si trasformano in tragedie. Una situazione insopportabile, nonostante gli sforzi della Guardia Costiera che mobilita uomini e mezzi lungo tutta la costa campana. Certo è che non ci può essere una motovedetta per ogni barca e che i controlli, anche in fase di deterrenza, vengono fatti a campione.

Il dispositivo

Allora l’iniziativa la prende l’Area Marina Protetta di Punta Campanella che vara norme più severe per chi naviga lungo la costa costa che va da Sorrento a Positano o da Sorrento a Capri. Nel mirino ancora una volta finiscono i charter, quelle centinaia e centinaia di imbarcazioni che trasportano turisti in gita. La parola magica è AIS, il dispositivo che consente da remoto di tracciare la rotta di una imbarcazione e di verificare la velocità con cui procede. Insomma l’AIS può diventare un vero e proprio Autovelox del mare se utilizzato per contestazioni immediate dalle Forze dell’Ordine, oppure un utile strumento di registrazione, una vera e propria scatola nera, da cui rilevare rotta e velocità della barca e comminare successivamente la sanzione. Va ricordato che l’AIS è obbligatorio sulle imbarcazioni ad uso commerciale; non lo è sulle imbarcazioni private utilizzate anche per il trasporto persone, i charter, dunque.

L’Area Marina Protetta di Punta Campanella intende utilizzare proprio questo sistema satellitare come scatola nera e chiedere, contro chi sbaglia, l’applicazione delle sanzioni previste. Insomma i charter che violano distanze dalla costa e velocità sarebbero subito denunciati. E per arrivare a questa soluzione l’Amp Punta della Campanella vuole introdurre l’obbligo di AIS per i charter. Non per tutti, naturalmente, ma per quelli, e sono tantissimi, che navigano nelle zone A, B, e C che rientrano sotto la sua tutela. E per fare questo utilizza uno slogan quanto mai accattivante per i turisti. «Mantieni una velocità moderata, goditi la bellezza del mare e della costa». Uno slogan che piace meno, o per niente, ai proprietari delle barche che, spesso, hanno la necessità di velocizzare le visite per servire più clienti nel corso della giornata. Le flotte che svolgono questa attività si moltiplicano di anno in anno. La gita per mare piace molto e poi, proprio grazie all’istituzione dell’Area Marina Protetta, la costa di Punta Campanella è diventata un ecosistema unico al mondo.

I rischi

«L'alta velocità è pericolosa, può causare incidenti gravi, anche mortali purtroppo, e crea molti danni all'ambiente, alla flora e alla fauna marina - sottolinea il direttore dell'Amp Punta Campanella, Lucio De Maio -. Non è tanto la quantità ma la velocità delle barche a creare i problemi maggiori, quali il forte moto ondoso che si infrange sulla costa o il frastuono prodotto che allontana molti mammiferi marini particolarmente sensibili al rumore. Per limitare questo problema abbiamo introdotto nel disciplinare l'obbligo di AIS ( Sistema Automatico di Identificazione) per le unità da diporto che svolgeranno attività commerciali nell'area marina protetta». Una posizione netta che non sembra incontrare i favori dei titolari delle attività di charter che avrebbero già deciso di predisporre ricorsi. Ma l’Amp va dritto sulla sua rotta. «Per godere appieno delle meraviglie del mare, della costa, della natura, bisogna mantenere una velocità moderata, e rispettare le regole della Riserva Marina - sottolinea il presidente dell’Ente, Lucio Cacace che, insieme al Cda dell'Amp, precisa che il sistema AIS non serve per ostacolare il lavoro degli operatori nautici ma, anzi, per renderlo possibile e senza restrizioni come il numero chiuso. Un modo per rendere più sicura e sostenibile la navigazione nell'Amp».

Ricordiamo che per rispettare le regole già in vigore dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, che va dal Capo di Sorrento a Tordigliano, a poche miglia da Positano, non bisogna superare i 5 nodi di velocità entro i 300 metri dalla costa. E non andare oltre i 10 nodi a più di 300 metri dalla costa. Le sanzioni per chi infrange queste regole vanno dai 100 ai 1000 euro.

Vietato anche transitare nelle due zone A della Riserva, Vervece, lo scoglio della Madonnina di fronte al porticciolo di Marina della Lobra, e Vetara, dall'altra parte della costa, nel Golfo di Salerno. “Attenzione anche agli ancoraggi - spiega l’Amp - che causano danni alle praterie di posidonia, piante fondamentali per la produzione di ossigeno e per la vita di numerose specie marine. Non è consentito gettare l'ancora e sostare nelle zone B, o gialle, come la Baia di Ieranto, Li Galli, Crapolla e Isca. Vietata naturalmente la pesca subacquea, così come l'utilizzo di acquascooter e sci nautici. La pesca sportiva e le immersioni sono consentite solo con autorizzazione.