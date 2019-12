Aumentano le vittime della strada a Napoli, soprattutto fra i giovani ed i centauri. Per promuovere la guida responsabile il calciatore Marek Hamisk e l'attrice Antonella Stefanucci lanciano un accorato messaggio sul numero di dicembre di Mondoauto, l'house-organ dell'Automobile Club Napoli. «Bisogna capire che c'è sempre un limite da rispettare - raccomanda l'indimenticato capitano azzurro - oltre il quale può essere fatale». «Il fattore umano - aggiunge la spumeggiante attrice napoletana - è e resterà sempre il principale elemento di sicurezza».



Alla sicurezza stradale è dedicato un ampio spazio della rivista dell'Aci Napoli, con i dati dell'ultima indagine ACI-Istat sull'incidentalità, l'intervista al Comandante della Polizia Stradale di Napoli, Maria Pia Rossi, e l'ultimo orientamento della Cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza. In evidenza, fra gli altri servizi, la presentazione del libro "Un gentiluomo napoletano" di Francesco Cortese dedicato al presidente dell'Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, le nuove iniziative legislative in tema di RC Auto, l'intervista al direttore dell'FCA Motor Village di Napoli Giuseppe Corrente, gli anniversari della Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria italiana (180 anni), e della Lega nazionale dilettanti (60 anni) presieduta da Cosimo Sibilia.



Mondoauto è inviato in abbonamento postale a tutti i Soci dell'ACI Napoli ed è in distribuzione gratuita presso la sede, le delegazioni e gli ACI Point del Club. Inoltre, è consultabile on line sul sito istituzionale www.napoli.aci.it. Ultimo aggiornamento: 16:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA