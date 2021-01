Napoli, «bionde» ai Quartieri Spagnoli: sequestrati 12 kg, arrestato un 26enne

Gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emanuele De Deo hanno notato un uomo con un borsone che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto nel borsone 50 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato e la somma di 140 euro mentre, nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato altre 55 stecche per un peso complessivo di 12 kg.



Carmine Mario Pugliese, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.



