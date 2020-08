I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per evasione un 68enne del posto già sottoposto ai domiciliari.

Nonostante la misura a cui era sottoposto, l’uomo è stato sorpreso in strada, in via Caliendo, a vendere sigarette di contrabbando: 12 i pacchetti sequestrati.

Il 68enne è stato risottoposto ai domiciliari

