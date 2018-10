I carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 38enne del luogo residente a Scauri già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al divieto di dimora in campania. era alla guida di un suv di lusso, intestato a una società di leasing di Trento, su cui trasportava 20 chili di sigarette di contrabbando, 1000 pacchetti. I militari lo hanno bloccato nei pressi della villa comunale e lo hanno tratto in arresto; adesso è in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Venerdì 5 Ottobre 2018, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA