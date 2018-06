Domenica 10 Giugno 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 17:15

Pompei. Piscina e cottage abusivi in un terreno agricolo. Maxi sequestro dei vigili urbani. Il blitz in via Casone, al confine tra Pompei e Castellammare di Stabia, ha portato gli uomini del colonnello Gaetano Petrocelli, e del capitano Ferdinando Fontanella, a scoprire l'ennesimo abuso edilizio nella città degli Scavi. Notificata al proprietario del terreno (e del cottage) la denuncia per abuso edilizio e trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per l’apertura di un fascicolo giudiziario per il ripristino dello stato originario dei luoghi. La realizzazione abusiva è venuta alla luce a seguito dei controlli capillari del territorio, compiuti dagli agenti municipali, volti a reprimere e prevenire il reato del mattone selvaggio.