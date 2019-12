«Sii saggio, guida sicuro», in Campania via l'VIII edizione del roadshow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sicurezza stradale è un problema di rilevanza sociale in tutto il mondo. Ogni giorno circa 3’500 persone perdono la vita per incidente stradale e ogni anno gli incidenti stradali causano 50 milioni di feriti e 1,25 milioni di morti. La risoluzione 64/255 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2011 – 2020 come decennio di azione per la sicurezza stradale ed ha pubblicato il “Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020” che definisce il miglioramento della sicurezza degli utenti come uno dei 5 pilastri del piano. In particolare, l’azione raccomandata dalle Nazioni Unite comprende campagne di sensibilizzazione e di educazione per incrementare l’uso delle cinture di sicurezza, l’elevata velocità e le altre cause di rischio legate all’errato comportamento degli utenti della strada.Il Piano della Sicurezza EU “Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020” ed il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “Orizzonte 2020” confermano la linea di azione delle Nazioni Unite e adottano come primo obiettivo strategico il miglioramento dell’educazione e l’addestramento degli utenti della strada. In attuazione degli obiettivi comunitari, il Piano Orizzonte 2020 ha l’obiettivo di dimezzare i morti per incidenti stradali nel 2020 rispetto al 2010. In Italia, secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei morti non è stato ancora raggiunto e nel 2017 la riduzione dei morti rispetto al 2010 (3'378 vs 4'114) è stata solo del 18%.Inoltre, i morti del 2017 sono gli stessi del 2014 e nell’ultimo anno si è addirittura registrato un aumento del 3%, evidenziando la necessità di nuove e più efficaci azioni per il miglioramento della sicurezza stradale. Basti pensare che solo nell’ultima settimana i dati sono catastrofici, sono oltre dieci i giovani che hanno perso la vita per effetto di alcool, sostanze stupefacenti e distrazione alla guida. Ed è per questo che l’Associazione Meridiani, in collaborazione con le Amministrazioni, Società e Ordini locali, le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Volontariato e con la media partnership di Rai Isoradio, da oltre otto anni con il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro”, chiama a raccolta tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado campane invitandole a momenti formativi dedicati all’approfondimento dei fattori di rischio che influenzano la sicurezza dell’utente della strada, sia esso pedone, ciclista, motociclista o automobilista. Il progetto prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al Concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale! che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale. Il progetto inoltre, prevede anche un’azione di monitoraggio e valutazione per identificare l’impatto sui predittori di comportamento dei partecipanti.Per tale scopo gli studenti sono invitati a compilare un questionario collegandosi al link https://goo.gl/forms/oyT4ksbCWnbVPFTk2 Il roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” che ha preso il via nel mese di settembre con l’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 ha già formato circa 800 docenti e studenti dell’intero territorio campano. Sono previsti ulteriori 25 incontri in vari comuni della Regione Campania.