Napoli, aggressione ad Arturo, omertà al Casanova: «'O nano? Chissà»

Domenica 4 Febbraio 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 14:20

«La preside non c'è e comunque non riceve i giornalisti che non possono entrare nella scuola»: il custode dell'istituto professionale Casanova chiude la discussione ancora prima di cominciarla. E allora, per sapere cosa pensano delle baby gang i compagni di studi del «nano», l'unico minorenne accusato dell'aggressione di via Foria che ha messo a rischio la vita di Arturo, non resta che aspettare che i ragazzi sciamino oltre il portone.E a mezzogiorno in punto cominciano ad arrivare a frotte. Il primo ad uscire è uno studente che commenta con franchezza l'aggressione di Natale: «Certo che condanniamo quello che è successo - dice - abbiamo anche partecipato alla manifestazione. Non c'eravamo tutti, ma eravamo comunque tanti». Alle sue spalle arriva un giovanotto alto, con i jeans strappati e il bomber blu, che interrompe il dialogo: «Non vogliamo rilasciare nessuna dichiarazione, nessuno vuole rilasciare dichiarazioni. La preside non vuole rilasciare dichiarazioni e noi siamo con lei. Punto e basta».E un altro interviene: «Ne abbiamo già parlato tanto». E quello con il bomber riprende: «Il dramma delle baby gang riguarda non Napoli, non l'Italia, ma tutto il mondo. Il problema dunque non è il Casanova. Quindi non mi sembra il caso di intervistare gli alunni, potete intervistare chiunque per la strada, è la stessa cosa».Tutto vero, ma 'o nano ha studiato in questo istituto e quindi è necessario chiedere: «Le baby gang sono all'opera in molti quartieri. Ma voi conoscete il ragazzino che sarebbe coinvolto. Che cosa ne pensate?». E subito quello che vuole parlare per tutti replica: «Noi ci conosciamo, ma non sappiamo ognuno di noi cosa fa al di fuori dell'istituto. Se ci fosse stato un episodio all'interno dell'istituto avrei potuto dare una risposta. Ma non è stato così, perciò a noi non resta nulla da dire». E un altro rinforza il concetto: «Non è una cosa che riguarda il Casanova, è una cosa personale».Ma la scuola, tutta la scuola, è una comunità che produce educazione e quindi da discutere c'è ancora tanto se qualcuno che di quella comunità fa parte, magari (ma il dubbio è d'obbligo) aggredisce uno studente dell'istituto accanto. E infatti non tutti concordano sulla linea del silenzio. Un ragazzino magro interviene: «Quella che è successo è una cosa che riguarda tantissimo la scuola, bisogna parlarne e discuterne tra di noi. E infatti lo abbiamo fatto. I rappresentanti d'istituto volevano fare qualcosa, poi la preside ha detto che per la nostra incolumità era meglio lasciar perdere per evitare reazioni». Parole che pesano, ma a pronunciarle è un adolescente, poco più che un bambino. Quindi meglio cercare di capire. La domanda è scontata: «Tu hai parlato con la dirigente?». Immediata la risposta: «No, hanno parlato solo i rappresentanti d'istituto che volevano fare un progetto per approfondire il tema, adesso faremo un'assemblea per discutere».Interviene una ragazza: «Forse la preside ha detto di non parlare perché quelli (gli aggressori, ndr) potrebbero avere una reazione cattiva». Eccolo il punto: cosa hanno capito gli studenti dalla consegna del silenzio? Forse poco, forse molti l'hanno intesa, a torto magari, come un invito a farsi i fatti propri, a non rischiare. Ad avere paura. E così appena qualcuno interviene qualcun altro lo rimbecca. Una ragazzina carina si rivolge ai compagni e ribadisce: «Ma lo sapete che i nostri rappresentanti hanno detto che non dovete fare interviste?». Mentre parla arriva proprio la rappresentante d'istituto che taglia ogni discorso: «Abbiamo deciso di non rilasciare interviste: siamo d'accordo con la preside, questo non è un problema che riguarda solo la nostra scuola ma l'intera città. Quindi non abbiamo niente da dire». Ma un altro non riesce a stare zitto e ribadisce: «Abbiamo partecipato alla manifestazione, eravamo presenti per testimoniare la nostra vicinanza ad Arturo e alla sua famiglia. Cos'altro dobbiamo fare?».