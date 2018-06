«Allah mi parla», il delirio di Sillah: chi è il soldato dell'Isis arrestato a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Giugno 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 00:26

«Prendere la pistola per sparare e per uccidere». Parole mimate nel pieno del delirio religioso, nel chiuso della sua stanza del centro di assistenza di Lecce. Parole registrate in diretta da una telecamera nascosta, che inquadra Sillah Ousman simulare il gesto di imbracciare un mitra e di fare fuoco. Una scena che lo stesso gambiano commenta in questo modo: «Ok vieni qua per favore, vieni, tu sei molto pesante e non so come ti senti, così, molto pesante». Eccolo il secondo gambiano arrestato a Napoli, stanato grazie alle indagini della Procura partenopea sulle cellule Isis sbarcate tra immigrati e richiedenti asilo. È il 14 giugno scorso, Sillah non sa che è sotto controllo, grazie alle accuse dell’altro militante Isis Alagie Touray, non sa che è guardato a vista nei suoi spostamenti tra Castri di Lecce e il centro di Bari, non sa che i reparti investigativi coordinati dalla Procura di Gianni Melillo e dall’aggiunto Rosa Volpe sono pronti ad intervenire quando - è il 9 giugno scorso - si mischia in una processione religiosa in un paesino pugliese.C’è il santo in processione, Sillah sembra determinato. In Libia è stato addestrato ad uccidere con le mani, con un coltello, a nascondere un esplosivo. Segue il santo fino alla Chiesa, poi si allontana, scavalca il muro di una villetta privata e viene bloccato dai carabinieri mentre «appare in completo delirio religioso». Quanto basta a far scattare una visita che conferma il carattere «psicotico» di un militante Isis, il suo stato di «delirio».