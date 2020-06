Silvian Heach riparte a metà: «Affitto alto e vendite flop, addio boutique a Chiaia»

Tra le tante attività commerciali che non riapriranno i battenti dopo il lockdown, c'è la boutique di abbigliamento donna Silvian Heach di via Nisco, inaugurato nel 2015. «L'emergenza ha fatto da acceleratore ma le crisi sono un'occasione per ripartire», spiega Mena Marano, l'amministratrice delegata di Arav Group, azienda campana partita nel 2002 come piccola impresa familiare di produzione e distribuzione di abbigliamento femminile ed oggi colosso della moda che conta tre brand in house, come Silvian Heach, John Richmond e Marcobologna. «Nel 2002 - aggiunge la Marano - insieme a mio marito, Giuseppe Ammaturo, ho fondato Silvian Heach, un brand femminile dalla forte identità che si è imposto sin da subito sul mercato nazionale e internazionale grazie al rapporto qualità-prezzo delle collezioni. Arav Group si occupa di moda a 360 gradi, dall'ideazione alla creazione ed alla distribuzione, in più di 20 Paesi e con 2500 clienti nel mondo».



«La nostra boutique di via Nisco, nel cuore del quartiere Chiaia, negli ultimi tempi non dava grandi risultati per un problema di redditività. Pagavamo un affitto troppo alto rispetto alle dimensioni effettive dello store. Uno spazio piccolo con costi elevati non corrispondenti al traffico dei cittadini».

E l'altro vostro negozio all'interno dell'aeroporto di Capodichino riaprirà?

«Sicuramente. E speriamo prima possibile. Mi faccia sottolineare un aspetto. La Gesac, la società che gestisce l'aeroporto, è stata una delle poche a sospendere gli affitti fino alla riapertura».

A Napoli è più difficile fare impresa nel settore della moda?

«Anche se Napoli rappresenta un territorio particolare da molti punti di vista, penso che la capacità di fare impresa prescinda da questi aspetti. Il nostro gruppo esiste da quasi vent'anni e investe tantissimo nel territorio. Abbiamo realizzato grandissimi eventi e presentazioni di collezione al Bagno Elena o al Museo di Capodimonte, puntando sulla crescita del territorio. Abbiamo, ad esempio, un piano con le Università campane per progetti di collaborazione con giovani talenti, per dar loro la possibilità di confrontarsi con una grande azienda. Nello stesso tempo siamo convinti che le migliori risorse non debbano essere per forza collegate ad un territorio specifico. Abbiamo un ufficio a Londra, una sede a Milano, e una risorsa dedicata agli accessori che lavora da Barcellona».

Quali conseguenze ha avuto la quarantena sul vostro gruppo?

«Anche per noi il Covid 19 è stato un bollettino di guerra. Fino al giorno precedente l'avvio del lockdown, eravamo impegnati nel lancio di una nuova collezione. L'export si è bloccato. Le conseguenze dell'emergenza sono state drammatiche: 26% di calo del fatturato, 33% di immobilizzazione di merci, 30% di insolvenza, il 25% di riduzione degli ordini autunno-inverno. Abbiamo dovuto ricollocare le produzioni e successivamente abbiamo cercato di essere quanto più vicino possibile ai nostri clienti».

E in Campania?

«In Campania tra gennaio e maggio abbiamo registrato un calo del 48% per quanto riguarda lo store della Reggia Outlet. Per quanto riguarda, invece, il canale wholesale - ovvero i negozi multibrand, che vendono Sylvian Heach insieme ad altri marchi - c'è stato un calo del 18%. Ma, come dicevo prima, la crisi ci darà la possibilità di ripartire».

In che modo?

«Già prima dell'emergenza, il Sistema Moda era basato su dinamiche vecchie: credo oggi sia finita l'era dei campionari enormi e degli eventi da milioni di euro. Oggi serve concretezza e un fortissimo ritorno al Made in Italy. La parola chiave oggi è digitalizzazione. Non bisogna avere timore del cambiamento ma è necessario pensare di rimettersi in gioco e rivedere completamente le strategie, a partire dalla digitalizzazione. E quindi campagna vendite in maniera virtuale, showroom virtuale, e-commerce oriented: tutto deve essere molto più vicino. I clienti di domani sono online».

Per i negozi «fisici» non c'è proprio più futuro?

«C'è sicuramente un futuro per i negozi fisici a patto che sappiano combinare uno sviluppo sia fisico che digitale sul territorio. A Napoli c'è Deliberti, a Firenze Luisaviaroma, a Palermo Giglio e così via. Sono tutti accomunati da una forte riconoscibilità fisica e da uno sviluppo digitale che guarda al futuro».

